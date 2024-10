Una serata tutta da vivere, da ascoltare e seguire, quella di questa sera all’Anfiteatro Caritas di Tortolì.

La decima giornata della Pastorale del Turismo della Diocesi di Lanusei e di Nuoro. Emozioni nei racconti, nelle riflessioni e nelle testimonianze di vita che saranno la colonna sonora di momenti significativi, visti i temi trattati e gli ospiti che calcheranno la scena.

In programma. A partire dalle 21.00, il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza, curato ogni sera da una comunità della diocesi. Domenica 20 agosto sarà la volta di Elini. Per il cortometraggio Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Cristina Pesarini, Vincenzo Asoni e Matteo Pedditzi presentano “Contos de Ninna”: in questo tempo dove la tecnologia snatura i rapporti umani, anche le ninne nanne diventano digitali. Con questo documentario diamo voce a memorie storiche viventi: anziani che attraverso racconti e canti ci restituiscono un po’ di umanità.

Alle ore 21:30, in diretta su Sardegna Live, salirà sul palco don Gino Rigoldi, intervistato dal giornalista Giacomo Mameli. Il creatore della omonima Fondazione offrirà la sua personale testimonianza di vita e di fede, le ragioni profonde del suo operato, e riceverà direttamente dalle mani del vescovo Antonello il prestigioso Premio Persona Fraterna 2023.

Strettamente collegati ai temi trattati e alle parole di don Gino Rigoldi, come in una rappresentazione scenica, saranno i dialoghi teatrali della compagnia Bocheteatro, con Monica Cormbi e Giovanni Carroni.