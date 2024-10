Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno della coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti, gli uomini del Commissariato P.S. di Tortolì, in costante collaborazione con il Corpo Forestale Regionale, hanno arrestato nella giornata di ieri Valentino Murru, 57 anni pregiudicato, allevatore, e Antonio Serra, 33, pregiudicato, operaio, entrambi di Talana, in esecuzione di Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nel mese di settembre, il personale impiegato ha rinvenuto alcune coltivazioni di Cannabis Indica nei territori boschivi del Comune di Talana.

Si è provveduto quindi a effettuare oculati e continui servizi di appostamento e osservazione, anche con l’ausilio di apparecchiature video-fotografiche, che hanno permettesso l’identificazione dei curatori delle piantagioni, per un totale di circa 150 piante delle dimensioni comprese tra i 150 e i 200 cm, di cui si è riuscito a recuperarne 74 in quanto le altre erano state precedentemente recise.

I servizi di indagine hanno permesso di stabilire che le stesse piante venivano alimentate in parte da un impianto di irrigazione proveniente da un ovile sito nei pressi delle piantagioni, occultato sottoterra per evitarne l’attribuzione, in parte manualmente dagli stessi individui, entrambi residenti nel Comune di Talana.