Nel pomeriggio di ieri, gli Agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Tortolì hanno eseguito un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Lanusei nei confronti di un uomo residente nel Comune costiero con l'accusa di porto abusivo di arma e lesioni colpose aggravate.



La notte del 25 luglio, gli agenti del Commissariato sono intervenuti nel litorale di Orri dove, in prossimità di un locale frequentato in questo periodo da numerosi giovani, un ragazzo di 20 anni era stato ferito alla mano e al gluteo da

un colpo d'arma da fuoco.

La serrata attività di indagini avviate immediatamente, nonostante gli scarsi elementi acquisiti inizialmente, grazie all'acquisizione e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, ha consentito di individuare il responsabile, che secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre maneggiava una pistola illegalmente detenuta, esplodeva un colpo attingendo la vittima.

L'indagato, inoltre, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, e 1300 euro in contanti, probabile provento dell'attività illegale. L'uomo, pertanto, dovrà rispondere anche del reato di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio.