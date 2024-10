A Tortolì sono partiti i laboratori di animazione alla lettura, a cura Sistema bibliotecario integrato del nord Ogliastra, e dedicati agli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria. La prima tappa si è svolta qualche giorno fa. Protagonisti i bimbi dai 3 ai 5 anni, dell’asilo di Arbatax.

Giovedì mattina è stato il turno dei piccoli della scuola di via Vittorio Emanuele che si sono recati, accompagnati dalle maestre, nella biblioteca comunale, dove si è svolto l'evento. Prima però hanno fatto un bel giro dei locali per scoprire questo luogo così affascinate, ricco di libri e storie. L'animatrice Brunella, della cooperativa Oleaster, ha coinvolto i bambini nella lettura animata arricchita da video e proiezioni.

«L’obiettivo è quello di stimolarli alla lettura affinché questa sia un piacere - spiega l’assessore alla Cultura Emanuela Laconca. Con un approccio giocoso che per il bambino diventa un momento felice».

Questo è un progetto al quale ha aderito la biblioteca comunale di Tortolì per la promozione della lettura a partire dalla tenera età. L'animazione affianca così la mimica e la gestualità alla pagina scritta, rendendo così il testo vivo. Attraverso il racconto, le immagini e i suoni, la lettura animata diviene uno strumento prezioso per acquisire conoscenze, e permettere ai piccoli lettori di divertirsi.

Prossimi appuntamenti lunedì, nella scuola di via Monsignor Virgilio, martedì i quella di viale Europa, mercoledì in via Oristano e infine giovedì nell’istituto di via Frugoni.