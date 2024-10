Era all’interno di un cespuglio di lentisco agonizzante. Un cane di piccola taglia è stato soccorso questa mattina dalle guardie ecozoofile di Tortolì.

Il cucciolo ferito e infreddolito è stato ritrovato nel parco della Sughereta ed è stato consegnato nelle mani di un veterinario per le cure. Non è chiaro se sia stato picchiato o investito. Probabilmente è stato buttato in mezzo al cespuglio.

«Questa mattina l'ennesimo caso. Probabilmente investito è stato gettato dentro un cespuglio ad aspettare la sua fine. È riuscito a farsi sentire dandoci modo di intervenire. Non ci piace il palcoscenico ma vorremmo che tutti prendano coscienza di queste barbarie», hanno detto i soccorritori.