Anche Tortolì ha deciso di aderire alla marcia globale per il clima. Questa mattina, gli studenti delle scuole superiori hanno sfilato in corteo, in Corso Umberto e via Monsignor Virgilio. armati di striscioni e cartelloni hanno sfilato nelle centrali Corso Umberto e via Monsignor Virgilio.

“Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”, si leggeva in alcuni manifesti. Un altro gesto simbolico è stata la raccolta dei rifiuti abbandonati nel bordo di alcune strade periferiche.L’immondizia è stata poi portata l'ecocentro comunale di Monte Attu per essere differenziati.

A detta degli amministratori comunali, gli studenti hanno manifestato “Per una giusta e impellente causa, rivendicando il proprio diritto di vivere in un pianeta sano, così come noi lo abbiamo conosciuto. Li ringraziamo per l'attenzione mostrata al tema ambientale, ogni piccola azione che arriva da ognuno di noi può infatti fare la differenza. Il comune siamo noi, se vogliamo vivere in un mondo migliore ognuno deve fare la propria parte”.