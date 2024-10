Una Squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tortoli è intervenuta intorno alle 10,30 di questa mattina in via Piemonte per un incendio in abitazione.

Le fiamme sono partite dai fornelli di una cucina a gas, propagandosi e interessando gli altri pensili della cucina, prima di essere estinte dal rapido intervento degli operatori.

La proprietaria, presente in casa al momento dell' incendio, è stata visitata dai sanitari del 118, che ne hanno disposto il ricovero per accertamenti. Sul posto presente anche una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Tortolì.