Un’intera giornata dedicata ai corsi salvavita.

Per il prossimo 26 gennaio l’ Anpana Nuoro-Ogliastra ha organizzato i corsi Cesap per la formazione Bls-D e il soccorso pediatrico.

Dalle 9 alle 14 si svolgerà la lezione per il brevetto di Bls-D non sanitario - Certificativo Irc Comunità riconosciuto dalla Regione Sardegna. Il brevetto sarà valido in tutta Italia, come punteggio nei concorsi pubblici, crediti formativi scolastici, centri sportivi, palestre e per la trascrizione sul Foglio matricolare.

Le lezioni di primo soccorso pediatrico, manovre salvavita, invece si terranno lo stesso giorno dalle 15 alle 19. In questo caso verrà rilasciato un certificato di partecipazione.

I corsi si svolgeranno in via Temo a Tortolì. Per informazioni e iscrizioni chiamare i numeri 348/5324548 – 339/3814751.