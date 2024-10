Un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione a Is Tanas, nel complesso residenziale Area i Tortolì.

La vittima si chiamava Maurizio Murino, ben noto nell'ambiente dei cavalli avendo lavorato per anni nel settore ippico. A dare l'allarme i vicini, che si sono insospettiti non vedendolo in giro con il suo cane come da abitudine.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della locale Stazione attorno a mezzogiorno. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.