I carabinieri della Stazione di Bari Sardo, unitamente al Nucleo Cinofili di Abbasanta, nel corso di continui servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e alla ricerca di sostanze stupefacenti, dopo un’accurata attività di osservazione e ricerca, hanno deferito in stato di arresto un 50enne residente a Tortolì, ma originario di Bari Sardo.

L'uomo sarebbe stato trovato in possesso di circa 2 kg di marijuana e di materiale per il confezionamento con una macchina per il sottovuoto e per termosaldare le confezioni di stupefacente.

Inoltre sarebbero stati rinvenuti anche 750 euro in contanti. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di Tortolì.