Dalla prevenzione alla cura degli atleti, con esami e valutazioni strumentali specifiche per i giocatori. La Torres Calcio si dimostra sempre attenta sotto il profilo medico grazie alla preziosa esperienza di figure professionali specializzate che lavoreranno in sinergia all'interno di un Equipe dedicata ai rossoblù.

Il nuovo progetto nasce grazie al rinnovo della collaborazione con lo studio Ortsan del dott. Gianni Moi che lavorerà in sinergia con il dottor Ugo D’Alessandro dello studio fisioterapico Beta, da quest'anno punto di riferimento per la riabilitazione e la cura dei calciatori.

“La Torres è un valore di questa città – queste le parole di Moi – e siamo felici di portare avanti da anni un rapporto di collaborazione con i suoi atleti. Oggi è il momento di crescere ancora e daremo vita ad una vera e propria Equipe medica specializzata in ogni ambito di azione. Per ciò che riguarda Ortsan potremo mettere a disposizione gli strumenti per lo studio posturale, la valutazione quadrimensionale del movimento e la costruzione di ortesi sportive in caso di necessità”.

Accanto alla Ortsan opereranno nello staff medico del dotto Pier Damiano Mulas, la dottoressa Laura Cannas e il dottor Giovanni Angiolini.

“A Sassari abbiamo la fortuna di avere professionisti di altissimo livello nel campo medico e fisioterapico – così il Presidente del rossoblu Sechi – dotati delle migliori attrezzature e di macchinari all'avanguardia e al passo con le esigenze del mondo sportivo di oggi. Siamo felici di poter affidare gli atleti della Torres a queste mani sapienti”.