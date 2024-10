Anche il calcio di unisce nella solidarietà. Oggi sono stati consegnati alla centrale operativa del 118 circa 300 kg circa di disinfettante e gel per la sanificazione antivirale agli ioni d'argento stabilizzati in acido citrico.

Il prodotto, realizzato dall’azienda del dottor Silvio Brocco, presidente del Pineto Calcio e acquistato insieme con il presidente della Torres Salvatore Sechi per l'ospedale di Sassari.

“Si tratta di un doppio principio d'azione – queste le parole di Brocco – che consente di agire contro un largo spettro di batteri e virus. Il prodotto può essere usato sulle mani o tramite spray, direttamente sulle mascherine per prolungare il loro utilizzo nel tempo e consentire un maggior supporto per gli operatori sanitari”.

“Ho avuto la fortuna di poter conoscere una persona seria e competente come il dott. Silvio Brocco – ha aggiunto il numero uno dei rossoblu Sechi – che in questi giorni da incubo ha iniziato subito a lavorare con la sua azienda, su un nuovissimo articolo sanitario per la sanificazione. Mi ha parlato di questo gel e delle sue importanti proprietà, indispensabili in un momento come questo, dove mancano in tutta Italia determinati prodotti. Ognuno di noi, quando possibile, deve fare qualcosa. È una goccia nel mare ma spero possa essere utile a chi si sta prodigando per noi nelle corsie degli ospedali”.