Boom di presenze per la due giorni di concerti di Mondo Ichnusa alla marina di Torregrande che si è conclusa ieri sera con Elio e le storie tese e Mondo Marcio a trascinare e divertire il pubblico.

Centomila persone provenienti da tutta la Sardegna hanno acceso la borgata turistica nel corso di due serate indimenticabili.

Dodici concerti di sette band sarde e cinque artisti di fama nazionale; un palco largo 50 metri e alto 20; 300 persone comprese nello staff; un Ichnusa Store di 70 mq con circa 1.000 magliette e oltre 1.800 gadget venduti; oltre 200 presenze tra agenti della Polizia locale e volontari del Servizio ausiliario; più 30 automezzi tra Polizia Municipale e volontari; una media di 12 postazioni (anche con ambulanza) di pronto soccorso e un ospedale da campo altamente specializzato; tre parcheggi auto custoditi collegati con la spiaggia con servizi navetta continuativi, un parcheggio moto custodito, sette linee di autobus a disposizione del pubblico; pulizia della spiaggia garantita ogni giorno entro il mattino successivo, attraverso la concessionaria del servizio; 36 impianti di birra montati ad hoc nell'area della marina. E ancora: oltre 1.000 messaggi su Twitter, fotografie e video su Instagram con tag #mondoichnusa14 con cui i followers hanno raccontato in tempo reale l'evento. Anche gli ospiti hanno interagito attraverso i loro canali social.

Durante l'evento, la pagina ufficiale Facebook di Birra Ichnusa ha superato i 528 mila fan raccontando in diretta l'evento con foto e video inediti dal backstage e spettacolari video timelapse; oltre 5.000 consumatori coinvolti in Operazione Gratta la Risposta, l'iniziativa per la promozione del consumo responsabile realizzata in partnership con movimento Consumatori; più di 360 kg di alluminio raccolti grazie al canestro posizionato sulla spiaggia e volto al riciclo delle lattine.