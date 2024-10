Ieri pomeriggio, intorno alle 14:00, una ragazza che stava facendo running nella pineta di Torregrande, nel tratto che separa la borgata dal primo pontile, si è imbattuta in un uomo che, a piedi, conduceva una bicicletta e, a gran gesti, attirava la sua attenzione.

La ragazza, temendo che l’uomo avesse bisogno di aiuto, istintivamente si è avvicinata per portargli soccorso ma l’uomo si è abbassato i pantaloncini, ha mostrato le parti intime alla ragazza e ha iniziato a masturbarsi.

Scioccata dall’inaspettato gesto, la ragazza è scappata in direzione di Torregrande dove, una volta al sicuro, ha chiamato la Polizia per denunciare quanto accaduto.

Sul posto veniva inviata una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal Commissario Capo Dr. Michele AMATULLI, che, ricevuta la descrizione dell’esibizionista, in pochi minuti lo rintracciava nei pressi del “Tennis Club 70”.

Per quanto accaduto la ragazza ha presentato regolare denuncia e M.T., classe 1977, Rumeno ma res.te in Oristano, pregiudicato anche per reati specifici, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per “Atti Osceni”.

“Non è la prima volta che riceviamo segnalazioni di esibizionisti che molestano le ragazze in pineta a Torregrande” – ha precisato il Sig. Questore di Oristano Dr. Francesco Di Ruberto – “ma questa volta, grazie alla tempestiva e coraggiosa segnalazione di questa ragazza, siamo riusciti ad identificare questo ignobile personaggio. D’ora in poi sarà nostra cura evitare che quanto accaduto oggi possa ripetersi. Esorto tutte le vittime di qualsivoglia molestia o violenza di rivolgersi con fiducia e tempestività alla Polizia di Stato”.