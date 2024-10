Avrebbe aperto il fuoco a seguito di un'accesa discussione all'interno di un circolo di Torralba, sparando tre colpi in area fuori dall'edificio. Un 49enne operaio del posto è stato arrestato dai carabinieri della Stazione della locale stazione insieme ai colleghi di Siligo, con precedenti di polizia.

L'uomo è ritenuto responsabile di porto e detenzione abusiva di una pistola beretta calibro 6.35 con relativo caricatore e munizionamento, ricettazione ed esplosioni pericolose di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico.

Gli uomini dell'Arma sono intervenuti dopo la segnalazione giunta da un cittadino di Sennori, che ha contattato i militari di Porto Torres per segnalare un soggetto in stato di agitazione che, allontanatosi dal circolo, ha lasciato partire i tre colpi di pistola.

Dai primi accertamenti sul posto e dal successivo coordinamento con i Carabinieri della Compagnia di Bonorva sono state diramate le ricerche. Poco dopo, il predetto è stato rintracciato a bordo della sua auto nel centro abitato di Torralba - dove di fatto risulta essere residente - e di conseguenza è stato sottoposto a perquisizione personale da tutti i militari prontamente intervenuti.

L’attività è terminata con esito positivo, in quanto sarebbe stata rinvenuta l'arma con caricatore pieno inserito. Il soggetto, dopo essere stato dichiarato in stato di arresto è condotto presso la propria abitazione per essere sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata odierna.

L’attività tempestiva avviata dai carabinieri ha permesso di sottrarre un’arma illegale portata in maniera illegittima dall’arrestato evitando che si configurassero conseguenze ancora peggiori.