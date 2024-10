È stato arrestato in flagranza di reato un 53enne di origini tedesche, dopo essere stato sorpreso in possesso, nonostante privo di idoneo titolo, di una pistola da guerra calibro 9 mm, luger P08, munita di caricatore e perfettamente funzionante, e di 50 proiettili dello stesso calibro.

L’accaduto durante la mattinata dello scorso 11 gennaio, dopo una perquisizione domiciliare effettuata dai Carabinieri della Stazione di Torpè.

Secondo i primi accertamenti, arma e proiettili sarebbero stati introdotti senza licenza in Italia dalla Germania e abusivamente occultati dall’indagato in diversi punti della sua abitazione, poi setacciati approfonditamente dai militari. Sequestrate l’arma e le munizioni, i Carabinieri hanno posto l’indagato in regime di arresti domiciliari.