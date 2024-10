"Forestas è una grande risorsa per la Sardegna, ma rischia di vedere vanificata la sua mission sociale e ambientale. Ad oggi, nonostante la volontà unanime del Consiglio regionale di coprire il turn over e garantire nuove assunzioni nei singoli territori, questa Giunta senza assessori, piuttosto che preoccuparsi delle attese dei sardi, è distratta dal valzer delle direzioni, da travagliate intese e da spicciole preoccupazioni, lontane anni luce dalla necessità di garantire un futuro di certezze a Forestas, ai comuni in scadenza di convenzione e ai giovani in attesa di occupazione, allettati da roboanti annunci di un prossimo reclutamento".

Così in una nota il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias, che insieme al suo gruppo ha presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti sul Piano triennale delle assunzioni a Forestas. "Ad oggi - osserva Corrias -, dopo nove mesi dall’approvazione della legge finanziaria, questa Giunta immobile non ha partorito nulla di utile e di buono. Noi non abbiamo notizia di cosa si intenda fare per assumere nuovo personale, in quali tempi, in quali termini e sulla base di quali norme, se non quelle che il Consiglio ha scritto".

"Questo silenzio ci preoccupa, e non annuncia niente di buono. Per questo - conclude l'esponente dem -, con nostra Interrogazione, chiediamo al Presidente della Giunta che dia risposte certe in merito alla sacrosanta necessità di garantire il turn over nei singoli territori, comune per comune, cantiere per cantiere, laddove si consuma, giorno per giorno, il dramma dello spopolamento".