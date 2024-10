Appuntamento per mercoledì 15/01/2013 ore 09:00 Aeroporto di Cagliari/Elmas per la partenza dell’ultimo gruppo di bambini bielorussi ospitati dalle famiglie sarde nell’ambito del progetto Chernobyl nel corso delle festività Natalizie e di Fine Anno.

L’Associazione Cittadini del Mondo Onlus e il Console onorario Bielorusso Giuseppe Carboni ringraziano, tutte le famiglie che aderiscono all’accoglienza temporanea dei bambini bielorussi, perché nonostante il periodo economico difficile, con sacrificio continuano in questo grande gesto di solidarietà concreta.

Il soggiorno dei bambini e adolescenti bielorussi ospitati con generosità dalle famiglie sarde è durato un mese, mentre un altro gruppo minori è già rientrato ed ha trascorso nell’Isola, 15 giorni.

Sicuramente l’aspetto più importante è stato quello della prevenzione sanitaria, infatti non bisogna mai dimenticare lo scopo principale per il quale le famiglie sarde ospitano i bambini bielorussi: Un mese di permanenza lontano dalle zone contaminate con una dieta ricca di proteine e vitamine consente di eliminare fra il 50% e il 70% degli isotopi radioattivi, con particolare riferimento al cesio 137 che si accumula dell’organismo dei bambini, frutto velenoso e ancora oggi attuale del Disastro alla Centrale Nucleare di Chernobyl che pur trovandosi in Ucraina ha riversato in Bielorussia oltre i 2/3 terzi del materiale radioattivo fuoriuscito.

Ma adesso tutti gli sforzi si spostano al progetto Estate 2014 quanto le famiglie sarde potranno ospitare i piccoli bielorussi per tre, due oppure un mese.