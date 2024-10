Tutto è bene ciò che finisce bene. Già, alla fine i cinque giovani che l’altro giorno sono andati via senza pagare il conto del pranzo consumato all’interno del ristorante, Roka Japanese Restaurant di viale Diaz, a Cagliari, si sono pentiti: forse presi dal panico per il fatto che le immagini delle telecamere di sicurezza del locale avevano ripreso i loro volti e per la paura di una denuncia penale per insolvenza fraudolenta da parte dei gestori, sono tornati sui loro passi.

Alcuni di loro con i loro genitori, gli altri da soli. Conto pagato e stretta di mano: “Lo staff di Roka vuole ringraziare tutti coloro che hanno condiviso il post: i ragazzi sono tornati in ristorante, alcuni di loro accompagnati dai genitori. Hanno capito di avere sbagliato, si sono scusati ed hanno pagato quanto dovuto. Molte volte da un piccolo errore si impara una grande lezione per la vita. Di nuovo grazie a tutti voi”.