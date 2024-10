Domenica 6 marzo a Cagliari arriva la seconda edizione di SoloWomenRun, l’iniziativa che associa la solidarietà allo sport.

Dopo il successo registrato nel 2015 con la prima edizione, a cui hanno aderito 1600 donne, quest’anno il limite di partecipanti è stato esteso a 2500 e avrà luogo presso il lungomare del Poetto.

Il progetto, organizzato dal Green Europe Marathon Trieste in collaborazione con il Comune di Cagliari, il Centro Medico Mulini, Conad e CTM, invita tutte le donne che intendono partecipare a iscriversi sul sito www.bavisela.it o presso il Tiscali Store in viale Trieste 65 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e sabato dalle 10 alle 13. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 marzo.

La corsa prevede un percorso Challenge competitivo di 10 km, con classifica finale, e uno Open di circa 5 km, per gli amatori e gli appassionati, da completare correndo o camminando. Pertanto, possono partecipare anche coloro che non corrono abitualmente.

La partenza è prevista per le ore 10 con il percorso Open, per poi continuare con la Challenge. Il punto di partenza e di arrivo sarà l'anfiteatro di Marina Piccola, in cui a fine gara avverrà la premiazione e il ristoro per tutte le partecipanti.

Le tariffe per partecipare sono di 12 euro per la Challenge e di 10 euro per la Open.

Pettorali, t-shirt e il pacco gara potranno essere ritirati al Centro Medico I Mulini, a Serlargius, via Piero della Francesca 5, giovedì 3 marzo (orario 15-20) solo per gruppi numerosi e associazioni, venerdì 4 (orario 15-20) e sabato 5 marzo (orario 10-13 e 15-19) per tutte le altre iscritte.

Parte del ricavato verrà investito a favore del progetto vincitore, scelto tra quelli proposti dalle partecipanti associazioni sportive e solidali che si occupano di donne e famiglie in difficoltà.

"Oltre all’aspetto ludico della corsa, il nostro obiettivo è aggregare lo sport all'aria aperta alla responsabilità sociale, supportando progetti a favore delle donne che hanno bisogno di aiuto" ha commentato Isa Amadi, amministratrice di 42k.