Previsioni per la serata

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi delle zone interne dove saranno probabili isolati rovesci.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi o mossi con moto ondoso in attenuazione.



Previsioni per martedì 11 agosto 2020

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi delle zone interne dove saranno probabili isolati rovesci.

Temperature: stazionare o in lieve aumento.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Previsioni per mercoledì 12 agosto 2020

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani. Le temperature tenderanno ad un ulteriore lieve e graduale aumento. I venti soffieranno a regime di brezza e i mari saranno poco mossi.

(fonte Arpas)