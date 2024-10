La Festa del Cioccolato 2018 a Cagliari: ritorna in città il più goloso appuntamento nazionale con la Festa del Cioccolato, prevista quest'anno da mercoledì 21 a domenica 25 marzo 2018. Non un weekend ma quasi tutta una settimana dedicata ad una delle prelibatezze più amate al mondo, il cioccolato.

L'evento, alla sua seconda edizione a Cagliari, si svolgerà come per lo scorso anno nel centro cittadino, riempiendo il nuovissimo corso Vittorio Emanuele II° di banchi dedicati al cioccolato artigianale, con eventi, laboratori e golosità per tutti i gusti.

Durante la manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturale Choco Amore, i maestri cioccolatieri presenteranno ai visitatori le loro creazioni ed i loro prodotti, confezionati, utilizzando solamente buonissimo cioccolato artigianale, che ovviamente potranno essere degustati ed acquistati.

Sfatando un falso mito, il cioccolato artigianale è stato negli ultimi anni riaccreditato sulle tavole nostrane; se prima al cacao ed alla cioccolata associavamo solamente impurità della pelle e qualche rotolino di troppo, i ricercatori hanno invece scoperto che grazie al cacao il nostro organismo si rinforza delle così dette cellule T-Helper, ovvero quelle cellule antitumorali che svolgono una importante funzione preventiva.

Ritornando alla Festa del Cioccolato Nazionale, che per la prima volta si svolgerà a Cagliari, durante la manifestazione saranno coinvolti anche i bambini delle scuole, che potranno cimentarsi nei laboratori dedicati ed il maestro scultore Stefano Comelli, che realizzerà una vera e propria scultura di cioccolato, la Choco Scultura, da donare alla città ospitante, o ad una associazione della stessa città, anche mediante la vendita all'asta con donazione del ricavato.

La manifestazione si svolgerà nel corso Vittorio Emanuele II ° dalle ore 10:00 del mattino, sino alle ore 22:30.