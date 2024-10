Al via le iscrizioni online alla Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa in programma domenica 10 marzo 2019, giunta alla quinta edizione, organizzata da 42K srl, in collaborazione con l’Apd Miramar, sotto l’egida dell’Asi.

Nel 2018 sono state oltre 7mila donne al via, nel 2019 tetto fissato a quota 10mila. Confermata la valenza solidale dell’ evento, che destinerà anche quest’anno parte del ricavato al sostegno di progetti presentati dalle associazioni del territorio.

Invariata la formula, con il percorso Open, di circa5 km, aperto a tutte, da completare correndo o semplicemente camminando, e quella Challenge, di circa 10km, con classifica finale. La prima tariffa online scade il 31 gennaio 2019. Iscrizioni sul sito solowomenrun.it

Per associazioni che operano nel sociale, speciali agevolazioni in vigore fin da subito, inviando una mail a info@solowomenrun.it. Per i gruppi numerosi, formati da almeno 20 persone, le tariffe saranno le stesse in vigore per le Open e l’iscrizione sarà possibile sempre dal primo giorno di dicembre, seguendo le informazioni presenti sul sito. Gruppi e associazioni che si iscriveranno entro il 31 gennaio 2019 avranno il pettorale personalizzato garantito.

Le associazioni che si assicureranno un numero minimo di pettorali potranno partecipare al SWR CHARITY GOAL presentando a info@solowomenrun.it un progetto rosa solidale, che sarà valutato dalla commissione etica in base a quattro requisiti: impatto sul disagio familiare, coinvolgimento diretto delle donne, realizzabilità immediata e numero di partecipanti alla Cagliari SWR. I primi tre progetti saranno premiati con un contributo.

Da quest’anno anche le donne iscritte alla Challenge potranno, al momento dell’ iscrizione online, sostenere uno dei progetti presentati dalle associazioni che concorrono al Charity Goal. Percorso, orari, Punti Rosa per le iscrizioni a Cagliari e altre informazioni saranno comunicate nelle prossime settimane. C’è ancora la possibilità di diventare partner della Cagliari SoloWomenRun, avviando azioni di collaborazione e sponsorizzazione, da parte di aziende pubbliche o private. Chi desidera informazioni può scrivere a info@solowomenrun.it