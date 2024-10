Dopo le edizioni dell’anno scorso a Cagliari e Alghero, torna il Sardinian Job Day.

L’iniziativa, organizzata dalla Regione, è in programma a Cagliari venerdì 12 e sabato 13 febbraio.

Saranno due dense giornate, dedicate in questa edizione al lavoro nel settore turistico, ricche di convegni, seminari e laboratori, eventi e dimostrazioni, con esperti, addetti ai lavori, operatori e rappresentanti istituzionali come il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti.

Naturalmente non mancherà uno spazio qualificato di contrattazione in cui creare l’occasione di incontro fra domanda e offerta di lavoro: al Sardinian Job Day 2016 si terranno veri e propri colloqui di selezione, sulla base delle richieste pubblicate dalle aziende che si possono consultare e alle quali ci si può candidare online sul sito www.sardinianjobday.it.

Gli spazi della Fiera Internazionale della Sardegna – che ospitano la manifestazione – si trasformeranno così, per 48 ore, in una vera e propria “Cittadella del lavoro”, con aree espositive e banchetti informativi. Un luogo vivace e stimolante da visitare soprattutto per i giovani, in cui si parlerà di politiche attive e di servizi per il lavoro e dove si potranno anche frequentare mini corsi per acquisire maggiori competenze nelle attività essenziali da mettere in atto quando si va alla ricerca di un’occupazione, dall’elaborazione di curriculum e video presentazioni alla cura della web reputation alle tecniche di coaching.