Sono stati eseguiti oggi i lavori di pulizia e ripristino del decoro della spiaggetta posta sotto il ponte di Calabona. L’intervento del Settore Ambiente comunale si è reso necessario dopo alcune segnalazioni arrivate nei giorni scorsi al Sindaco di Alghero Mario Conoci e all’Assessore Andrea Montis, da parte dei fruitori.

L' intervento è stato eseguito con i mezzi meccanici in un'area delimitata da apposita segnaletica. Come rimarcano dal Comune, “L'Amministrazione intende andare incontro alle esigenze dei fruitori delle spiagge che seppur non definite spiagge urbane, vengono frequentate tutte le estati dai bagnanti soprattutto algheresi. E proprio dalle segnalazioni pervenute dagli abituali frequentatori della spiaggetta che si è proceduto con celerità”.