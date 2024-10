Inizia a cambiare il suo aspetto la spiaggia di San Giovanni ad Alghero. Questo grazie ai lavori che stanno interessando, in questi giorni, l’arenile dove si sta riposizionando la sabbia trattenuta nella stagione invernale dai pannelli di protezione di incannicciato.

Un dislivello di oltre 50 centimetri largo alcuni metri, per tutta la lunghezza del litorale. Come specificato dal Comune, “I primi risultati sono molto positivi: la grande quantità di sabbia preziosa si sta riposizionando in maniera uniforme”.

I lavori della rimozione degli incannicciati (che verranno poi riposizionati a monte) e la ridistribuzione della sabbia lungo tutta la spiaggia si svolgono dalle 6.00 alle 8.00. Proseguono intanto le operazioni notturne di pulizia, con l’uso di tre macchine pulisci spiaggia che intervengono in tutto il litorale di San Giovanni e Lido. “L’Assessorato all’Ambiente ha da subito raddoppiato gli sforzi e intensificato le operazioni in modo da restituire in tempi brevi le spiagge algheresi in condizioni di decoro. I lavori proseguono come da cronoprogramma”, concludono dal Comune di Alghero.