Un Cagliari formato trasferta espugna l’Olimpico di Torino e conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Vantaggio rossoblù con Bellanova dopo 21 minuti e pareggio granata nella ripresa. È poi Deiola con un gran sinistro a regalare la vittoria al Cagliari che prosegue nella sua striscia positiva. Abbandonato momentaneamente il terz’ultimo posto in classifica.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO. Formazione confermata in blocco rispetto al match contro il Napoli, escluso l’infortunato Baselli; Cragno in porta, Goldaniga-Lovato-Altare terzetto difensivo, Ballanova e Dalbert sulle fasce, Deiola, Marin e Grassi in mezzo al campo, Joao Pedro assistito da Pereiro davanti. Avvio forte del Cagliari: al 4’ tiro forte di Marin, Milinkovic-Savic respinge con i pugni, si avventa Joao Pedro che di testa non riesce a piazzarla bene e favorisce l’intervento ancora del portiere serbo del Torino. Al 10’ punizione di Brekalo, Grassi manca l’intervento, arriva Bremer ma Cragno in tuffo respinge. Al 14’ altro calcio piazzato pericoloso per i granata con Pobega che colpisce di testa di poco a lato.

Al 21’ il Cagliari passa in vantaggio: inserimento di Grassi in area di rigore, tiro-cross in mezzo, arriva Bellanova che indisturbato segna il suo primo gol con la maglia. Al 28’ Voivoda mette dentro per Belotti, Cragno si allunga e allontana la palla di poco, ma Belotti commette fallo su Lovato e l’azione sfuma. Al 30’ ancora il portiere rossoblù che si allunga per mettere in corner una punizione di Brekalo. Al 36’ il Cagliari va vicino al raddoppio: Altare colpisce di testa, la palla però gli rimane sotto, calcia col destro scoordinato e da pochi passi spara alto. Al 38’ miracolo di Cragno su una girata ravvicinata di Pjaca, palla che colpisce la traversa e torna tra le braccia dell’’Uomo Cragno’. Al 45’ Pobega calcia a giro col sinistro, palla di pochissimo fuori con Cragno battuto.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa, al 54’ il Torino pareggia: punizione di Brekalo, palla in mezzo e Belotti sul secondo palo liberissimo di calciare fulmina Cragno. Al 59’ gran discesa di Bellanova, cross in mezzo, Pereiro si coordina ma il suo sinistro al volo finisce fuori. È stata l’ultima azione dell’uruguaiano che esce per lasciare posto a Pavoletti.

Al 62’ il Cagliari torna in vantaggio: cross di Bellanova, sponda di Pavoletti e sinistro fulmineo di Deiola che batte Milinkovic-Savic. Al 77’ Goldaniga si ritrova la palla sui piedi per battere il portiere granata in mezzo ad una mischia ma la sua conclusione è fermata in maniera quasi fortuita da Milinkovic-Savic. Al 90’ fuori Lovato e dentro Ceppitelli. Assalto finale ma il Cagliari non rischia più e porta a casa tre punti di fondamentale importanza.