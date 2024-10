La Polizia di Stato ha tratto in arresto Pierpaolo Ermatosi, 49enne, cagliaritano, pluripregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nella serata di ieri è giunta una chiamata sulla linea 113 che segnalava, all’altezza del Vico Regina Margherita angolo Via Eleonora d’Arborea, un individuo intento a forzare un’autovettura Fiat Panda regolarmente parcheggiata.

Il Centro Operativo ha inviato gli equipaggi della squadra Volante sul posto che individuavano il soggetto, corrispondente per tratti fisici e nell’abbigliamento a quelli forniti nella segnalazione, mentre armeggiava sulla portiera dell’auto segnalata.

L’uomo, alla vista degli agenti, si è disfatto di un oggetto che teneva in mano gettandolo a terra che, prontamente recuperato, è risultato essere un seghetto di fattura artigianale. Subito bloccato ed identificato per Ermatosi Pierpaolo, lo stesso è stato sottoposto a perquisizione personale nel corso della quale sono stati rinvenuti un cacciavite a taglio e un paio di forbici.

Dai successivi accertamenti è emerso che Ermatosi aveva forzato la portiera della Fiat Panda, danneggiandola. Nella mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.