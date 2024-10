Elisabetta Canalis in topless al mare. Il settimanale "Chi", nel numero in edicola da domani, ha pubblicato la foto della showgirl in vacanza in Sardegna con il compagno, il chirurgo americano Brian Perri, uno dei primi topless-vip dell'estate 2014.

La Canalis, come riporta il settimanale, sta cercando di superare il dolore per la perdita del bambino che stava aspettando, e ha portato il fidanzato a conoscere i genitori, in particolare il padre celebre radiologo e professore universitario.

Sul suo profilo Twitter l'ex velina ha condiviso con i suoi fan altri scatti della vacanza in Sardegna, in barca con Brian e insieme a delle amiche; tutti scatti in costume ma rigorosamente casti.