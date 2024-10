La Polizia di Stato ha tratto in arresto Hajoubi Said 20enne e Morchid Samir, 23enne, pregiudicato, entrambi del Marocco, e Nicholas Frau, 18enne, pregiudicato per il reato di tentato furto aggravato in concorso e denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterale o grimaldelli.

I tre giovani si aggiravano, nella mattinata di ieri, con fare sospetto tra le auto in sosta di fronte allo stabilimento balneare della Polizia di Stato nel lungomare Poetto ma sono stati notati da un poliziotto che lì si trovava libero dal servizio, il quale ha allertato subito i colleghi, chiamando il 113 e chiedendo l’invio di un equipaggio della squadra Volante per poter intervenire in sicurezza, seguendo nel contempo a distanza i tre ragazzi che si dirigevano verso un’autovettura Fiat Brava che si trovava dietro una pianta.

Pochi istanti dopo i due giovani stranieri hanno tentato di forzare la serratura anteriore mentre l’altro giovane, poi identificato per Frau, fungeva da palo guardandosi ripetutamente intorno per avvisarli di eventuali presenze di forze dell’ordine. I tre si allontanavano dal mezzo poiché disturbati da alcuni passanti e si dirigevano in tutta fretta verso la fermata dell’autobus, dove sono stati subito bloccati dall’equipaggio della squadra Volante giunto sul posto.

L’autovettura Fiat Brava, dagli accertamenti effettuati, è risultata forzata nel nottolino con uno spadino in ferro lasciato abbandonato vicino al mezzo. Controllati ed identificati sono stati accompagnati in Questura per gli atti di rito. Nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima.