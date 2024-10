La Polizia di Stato ha tratto in arresto Francesco Locci, 49enne cagliaritano, pregiudicato, e Antonio Cherchi, 38enne cagliaritano, pregiudicato, responsabili di furto aggravato e continuato su autovettura.

Nella nottata di sabato 18 maggio, al Centro Operativo giungevano diverse segnalazioni che indicavano che nei parcheggi attigui al molo “Su Siccu”, due uomini erano intenti a spaccare i finestrini delle auto in sosta.

Gli equipaggi della squadra Volante nel raggiungere l’area indicata, notavano i due soggetti mentre si apprestavano a salire su una Fiat Punto. Immediatamente bloccati, i due sono stati subito riconosciuti dagli stessi operatori per i loro precedenti di polizia, e identificati per Francesco Locci 49enne e Antonio Cherchi, 38enne, entrambi cagliaritani e pluripregiudicati.

La perquisizione personale ha dato esito negativo mentre quella sull’autovettura, di proprietà del Locci, ha consentito di rinvenire e sequestrare, una chiave svita bulloni e diversi capi d’abbigliamento femminili, una borsa in tela contenente documenti e effetti personali della proprietaria di una delle auto danneggiate.

Tutti i proprietari delle autovetture danneggiate venivano contattati e invitati presso gli Uffici della Questura per formalizzare la denuncia. I due uomini sono stati tratti in arresto per furto aggravato e continuato su autovettura.