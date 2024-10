La Polizia di Stato ha tratto in arresto Francesco Puddu, 46enne e Fabrizio Lillu, 47enne, entrambi pregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso. Nella notte, intorno alle 2.25, è giunta una telefonata sulla linea 113 che segnalava la presenza di due persone intente a smontare le ruote di un veicolo in sosta nella Via Cadello.

Il Centro Operativo ha inviato immediatamente gli equipaggi della Squadra Volante che, giunti sul posto, hanno notato due uomini intenti a smontare le ruote di un’autovettura Nissan.

I poliziotti sono scesi dal mezzo avvicinandosi ai due che, accortisi della loro presenza, hanno lanciato nella strada una chiave a croce scappando a piedi in direzione di Via Is Mirrionis. Un agente ha inseguito uno dei due raggiungendolo e immobilizzandolo in pochi secondi mentre l’atro soggetto ha tentato di sfuggire alla cattura scavalcando un muretto di cinta di una palazzina, ma è stato raggiunto e bloccato da un altro poliziotto.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che Puddu e Lilliu avevano sollevato il mezzo in questione con l’utilizzo di due cric, alcuni mattoni e una chiave a cricchetto e che due ruote erano già state smontate e caricate a bordo di un’autovettura in uso a Lilliu; in quest’ultima i poliziotti hanno rinvenuto anche una spranga in ferro ricurva che hanno posto sotto sequestro insieme all’altro materiale recuperato. Nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima.