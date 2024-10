Un buon gelato, meglio se artigianale, è proprio quello che ci vuole per scacciare l’afa e combattere la calura di questo inizio di luglio in Sardegna.

Ma quali sono le migliori gelaterie dell’isola? Ecco la classifica stilata dagli utenti di TripAdvisor, il più celebre portale di viaggi che raccoglie le recensioni di milioni di utenti da ogni parte del mondo.

Gelateria Fancello di Cala Gonone, Dorgali (NU). Si trova nel lungomare Palmasera al numero 26. Il 78% di 539 utenti valuta Eccellente il servizio. Oltre ai gelati molto buoni, i votanti apprezzano “Un sorriso che non manca mai”. Francesco elegge il gelato di Fancello “Il migliore d’Italia” mentre Melh nota come sia possibile trovare “Gelati per tutti i gusti, gusti nuovi tutti gli anni, anche per chi ha intolleranze”. Gusto consigliato: pistacchio.

Chicceria di Villasimius (CA). Al numero 2 di via Vittorio Emanuele “Un gelato strepitoso”, così Tairoemma che dà il suo contributo alle 773 recensioni di cui il 59% Eccellente. “Proprio chic!!” commenta Silvia mentre Bighino ritiene la Chiccheria “Una vera chicca”. Gusto consigliato: cioccolato extra fondente con arancia e rum.

Gelateria Onda di Santa Teresa di Gallura (OT). In via Amsicora “Un’onda di dolcezza”, così i commentatori. Delle 157 recensioni il 75% sono Eccellente. Gusti consigliati: pompelmo rosa e the nero con zenzero.

Gelateria Dolci Distrazioni di La Maddalena (OT). In largo Matteotti numero 8 un altro paradiso per gli amanti del gelato. “Gusti ottimi e coni dalla consistenza friabile e frollosa”, così Laura. Tuffudesu osserva “Le cose buone nascono dalle persone buone. Gentilezza e passione per il lavoro da parte dei titolari”. Un totale di 447 recensioni di cui il 69% Eccellente. Gusto consigliato: mirto.

Gelateria Stefino di Cagliari. In via Dettori numero 30, 424 recensioni ed il 59% Eccellente. “Un gelato meraviglioso e dal gusto unico” commenta Daniele. Gusto consigliato: crema con scorza di limone.

Gelateria Paradice Cream di Golfo Aranci (OT). In via della Liberta numero 109. Delle 239 recensioni il 76% sono Eccellente. Gusto consigliato: miscela pistacchio-caramello.

Gelateria Oops! di Alghero (SS). Al numero 54 di via delle Baleari, ha 176 recensioni per un 69% Eccellente. Gusti consigliati: cioccolato black e le granite alla frutta.

Gelaeria Rorò di Golfo Aranci. In via della Libertà numero 81. Su 202 recensioni il 78% sono Eccellente. Gusto consigliato: fior di latte di bufala.

Gelateria Peter Pan di Cagliari. In via Roma n° 1. Il 58% delle 339 recensioni la valutano Eccellente. Gusto consigliato: amarena.