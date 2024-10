Le spezie e gli aromi della cucina mediorientale si fondono nel kebab. Danno vita ad una pietanza complessa e semplice al contempo che ha conquistato il mercato del take away nell’ultimo decennio stuzzicando l’appetito di giovani e meno giovani. Il profumo della carne al fuoco, le salse piccanti e acidule, il connubio tra le verdure e i sughi della cucina turca (madre legittima del kebab) hanno conquistato il mondo.

Touch Kebab di Sassari, via Giovanni Amendola 20. Delle 133 recensioni il 55% sono Eccellente. “Ottimi kebab e pietanze asiatiche, il locale è molto pulito e il personale disponibile e cortese. Prezzi nella media. Consigliatissimo”.

Ziu Jacheddu di Orosei (NU), viale Cala Liberotto 3. Delle 155 recensioni il 44% sono Eccellente. “La fusione tra kebab e Sardegna è mostruosamente buona e azzeccata. I panini sono enormi, buonissimi, e il costo è azzeccato. La carne viene cucinata a vista, e il dehors è un via vai di odori e profumi che mettono una fame allucinante. Da segnalare una buona selezione di birre artigianali sarde”.

Kebì di Sassari, via Capitano Bellieni 2/4. Delle 160 recensioni il 56% sono Eccellente. “Realizzare un panino non italiano molto comune con prodotti di qualità e del territorio ad un prezzo competitivo non è facile, è Kebì è riuscito nell'impresa di offrire prodotti sani, genuini, locali ad un prezzo assolutamente competitivo e giusto”.

Zaza di Cagliari, via Santa Margherita. Delle 83 recensioni il 52% sono Eccellente. “Un ambiente diverso dal solito. Il locale sempre pulito, sempre aperto, con tantissime scelte e personale disponibile. Questo locale è un must per i nottambuli cagliaritani! Andateci”.

Casablanca Kebab di Sassari, via 4 Novembre 26. Delle 70 recensioni il 63% sono Eccellente. “Da anni frequento il Casablanca e mi sono sempre trovato bene Alta classe, molta professionalità da parte dei ragazzi. Cibo ottimo e abbondante, prezzi onestissimi Lo consiglio vivamente a tutti”.

Kebabberia Inshalla di Quartu Sant’Elena (CA), via Danimarca 91. delle 46 recensioni il 75% sono Eccellente. “Incuriosito dalle recensioni positive del locale, ho deciso di andare a provare il kebab rimanendo positivamente colpito. I sapori sono gli stessi che ho potuto assaggiare nel mio viaggio estivo a Gerusalemme. Locale non troppo grande ma accogliente, prezzi nella norma, assolutamente consigliato”.

Harissa’s Kebab di Cagliari, via Torino 17. Delle 25 recensioni il 56% sono Eccellente. “Non aspettatevi un kebab simile ai tanti turchi o tunisini che si trovano in giro. Franco ha una lunga esperienza di ristorazione etnica! Si può scegliere tra la versione con panino o senza. Il suo kebab è fatto sul momento, devi aspettare mentre taglia la carne e scalda il pane. Chiede lui quanto lo vuoi farcito e il grado di piccantezza. E che dire dei falafel? Si sciolgono in bocca! Il locale è minimal, nel centro storico di Cagliari, e non ha bisogno d'altro. Il miglior kebab in città. Ci torno sempre volentieri. Consigliato”.

Bicho Raro di Alghero (SS), via Ambrogio Mancini 55. Delle 49 recensioni il 64% sono Eccellente. “In un vicolo del centro storico di Alghero c'è questa perla della cucina take-away. Un kebab in pasta di pizza o in piadina da leccarsi i baffi. E se chiedi di farlo giustamente piccante è il massimo. Un posto per ghiottoni a prezzi modici”.