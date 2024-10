“Ho sacrificato anni del mio tempo mettendo da parte come una formichina anche le monete, per poter comprare le strumentazioni. Ogni cavo per me vale un sacrificio, ho scelto di fare questo mestiere per passione, ci avete staccato la spina mettendo il mondo dell’intrattenimento in ginocchio. Sembra superficiale e per tanti non sarà essenziale, ma per noi è il nostro lavoro il nostro pane. Quest’anno si spengono le luci, si spegne la musica. Ma non la speranza. Buon Natale da tutti noi”.

Antonio La Terza - Tony Live, ha fatto il banconiere, ancor prima lo speaker radiofonico, poi il rappresentante per una ditta di cialde per il caffè. Ma la sua passione è sempre stata la musica, con il karaoke ha scoperto la sua voglia di stare tra la gente per divertire e divertirsi. Il suo è un grido di sofferenza, ma al tempo stesso, di speranza, affinchè luci, musica e suoni possano tornare presto a far divertire le persone.