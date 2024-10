Dopo scioperi, proteste e occupazioni finalmente la campanella suona anche per gli studenti iscritti all’istituto tecnico industriale di Tonara. La notizia tanto attesa, con la quale si autorizza l’avvio della prima classe, è arrivata nella serata di martedì scorso e si è diffusa tra ragazzi e genitori in pochissimo tempo.

«Siamo davvero contenti - dice Martina Cabras, studentessa -. Grazie all’impegno di tutta la comunità abbiamo raggiunto il risultato tanto atteso».

L’amministrazione comunale di Tonara ha convocato per questa mattina un consiglio straordinario presso l’istituto tecnico al quale parteciperanno anche i sindaci degli altri comuni della Barbagia e del Mandrolisai.

Parole di soddisfazione sono state espresse dal sindaco di Tonara Pierpaolo Sau .

«Abbiamo accolto la comunicazione con gioia, ma allo stesso tempo siamo profondamente dispiaciuti per la situazione che si è venuta a creare a Desulo e negli altri paesi dove al momento non è stata concessa la deroga che consente all’attività scolastica di procedere. Ho sempre richiesto alle istituzioni un’attenzione particolare per i paesi di montagna e non solo per Tonara. Dobbiamo stare uniti se vogliamo continuare a vivere in questo territorio».

