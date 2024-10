La due giorni di musica, tradizione, cultura e magnificenza ha avuto a Tonara un grande successo, caratterizzato dall’ampia partecipazione di persone di tutte le età e dall’acceso entusiasmo dei presenti.

In occasione dei 151 anni dalla nascita del grande poeta sardo Peppino Mereu, conosciuto per le sue spiccate capacità di esprimere identità e valori tipici della cultura sarda, il Coro Polifonico Femminile “Tonara”, con il patrocinio del Comune, secondo le disposizioni previste dalla Legge regionale 7 e con la partecipazione finanziaria del Bim e della Pro loco di Tonara, ha organizzato un grande evento abbracciando arte e folklore con l’obiettivo di far conoscere arte e cultura musicale del territorio.

L’affascinante paese nel Nuorese, circondato dal verde di paesaggi mozzafiato e noto per la bontà del suo torrone, è stato teatro della 25^ rassegna di canti e musiche popolari e della 9^ rassegna internazionale dei cori l’11 e il 12 novembre scorsi.

Da ormai più di un secolo, Tonara è fatta di voci che raccontano Mereu, un uomo molto avanti con il pensiero, aperto alle novità, dotato di una grande coscienza, educazione, garbatezza, che è riuscito a diventare più famoso dopo la sua morte che non prima. In tutte le sue opere, Mereu fa riferimento a valori identitari propri dei sardi, ma che sono anche universali: libertà, fratellanza, uguaglianza tra gli uomini, valori che non mutano nel tempo e perciò sono sempre attuali. Il Coro Polifonico Femminile, composto da 20 donne caparbie, coraggiose e appassionate capitanate dalla presidente Caterina Carboni, è il principale promotore delle manifestazioni a lui dedicate.

Il ricco programma delle due giornate immerse a 360 gradi nel mondo musicale e artistico del Nuorese ha reso partecipi anche i più piccoli per avvicinarli all’arte della poesia.

Tra le magnifiche voci dei cori, le melodie tipiche dell’Isola risuonate grazie alle launeddas di Roberto Tangianu, il concorso di poesia in lingua sarda “Po Peppinu 2023”, la rassegna di canto a tenore e di canto a chitarra, il pubblico si è dimostrato partecipe ed entusiasta per cotanta magnificenza.

I VINCITORI DEL CONCORSO DI POESIA IN LINGUA SARDA “PO PEPPINU 2023”

Per la “Poesia in limba sarda in rima” si è aggiudicato il 1° posto Eliano Cau con “In su bene isperosa”, al 2° “At a benner...” di Ida Pranteddu e al 3° “Su coro m’abberi intantu” di Sandro Biccai.

Per la “Poesia in limba sarda e versos lìeros”: al 1° posto “Randa de lutu” di Pasqualina Nieddu, al 2 “Impuddile” di Maria Murgia, al 3° “Anima‘e luna” di Salvatore Fancello.

Per "Iscrie unu contu" c’è stato un ex aequo: premiati gli alunni della classe 3^ Scuola Primaria Tonara, quelli della classe 1^ Scuola Primaria Tonara e quelli della Classe 2^ Scuola Secondaria di Primo Grado di Narbolia.

Per la “Poesia in lima sarda in d-unu foeddare de logu nostru”, si è aggiudicato il 1° posto Angelo Floris con “Un’idea”.

Per “Poesia e musica” al primo posto “A Peppino Mereu” di Andrea Columbano”, mentre al 2° un ex aequo per “Vida” e “Simbidia” delle scuole di Mandas.

Gli eventi sono stati presentati e commentati attraverso la professionalità e la garbatezza inconfondibili di Giuliano Marongiu con la partecipazione di Roberto Tangianu e sono stati trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook di Sardegna Live.

“Ringrazio tutti gli spettatori, i partecipanti e i cori che ci hanno omaggiato della loro presenza - ha affermato Caterina Carboni, presidente da 22 anni del Coro Polifonico Femminile “Tonara” –. In quanto portatore di tradizione e cultura, il nostro gruppo crede fermamente in questo progetto triennale dedicato a Peppino Mereu e speriamo, dopo l’anno prossimo che sarà il terzo, di festeggiare tante altre edizioni”.