Sarà una giornata all’insegna della solidarietà quella di domani a Tonara, in occasione della festa dal titolo “Tonara sotto le stelle”.

Sport e bambini saranno i protagonisti di un venerdì dedicato alla raccolta di fondi da devolvere alle zone terremotate del centro Italia.

Si parte il pomeriggio alle ore 16 con il Summer Camp, una festa che si svolgerà nel campo sportivo di Su Nuratze.

A seguire, alle ore 21, si terrà una cena per tutti i partecipanti in piazza Sant’Antonio dove saranno raccolte le offerte per aiutare le persone flagellate dal terribile sisma.

Si continua alle 21:30 con la consegna dei diplomi a tutti i bambini del summer Camp e successivamente, alle ore 22, sarà presentata la squadra giovanile, la prima squadra e la società del Tonara.

La festa continuerà tutta la notte in discoteca con la musica del Dj Matt.