Il presidente della Regione Ugo Cappellacci questa sera sarà nella capitale del torrone per ufficializzare il riconoscimento del territorio della Barbagia e del Mandrolisai come area di crisi.

«È una nuova occasione di sviluppo per i cittadini e le imprese del territorio», dice Rinaldo Arangino, sindaco di Belvì e vicepresidente del Gal sottolineando che con la decisione le imprese, già esistenti o di nuova costituzione, avranno la possibilità di beneficiare per il loro rilancio del contributo destinato alle aree di crisi che, secondo l'articolo 3 della legge regionale numero 5 del 2009, prevede un finanziamento di 600 mila euro di massimale con il 65 per cento a fondo perduto.

All'incontro odierno, in programma per le 17 nel teatro comunale di Tonara, prenderanno parte i sindaci del territorio, i rappresentanti degli enti e gli operatori interessati. La richiesta del riconoscimento dell'area di crisi Barbagia-Mandrolisai viene vista anche come un sostegno al settore agroalimentare che in queste zone vanta alcune eccellenze.