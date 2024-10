Il torrone è un prodotto tradizionale che lega il suo nome alla bontà che Tonara ha saputo imprimere con la qualità di un'esperienza antica. Le migliaia di visitatori che hanno fatto tappa nel paese barbaricino in occasione di Autunno in Barbagia hanno avuto ancora una volta l'opportunità di assaggiarne la delizia e misurarne la fragranza.

Nel 2014 la comunità di Tonara lancia una nuova sfida e punta a ottenere il riconoscimento del Guinness World Record. «La città di Camerino, nelle Marche, attualmente detiene il record mondiale, avendo realizzato il torrone più lungo con i suoi 700 metri - dice Gianni Pili -. Noi siamo pronti a battere questo record, innalzando il livello di difficoltà. Non basta produrre in azienda i pezzi di torrone per poi allinearli e unirli tra loro con una colata di cioccolato. Puntiamo a realizzare il torrone più lungo del mondo con una colata unica».

Il torronificio Pili, che vanta un'esperienza da cinque generazioni, lancia la sfida e rivolge un appello alla Regione e alle Camere di commercio. «Il sostegno delle istituzioni, oltre che aiutarci economicamente nel realizzare il torrone più lungo del mondo, contribuirebbe a valorizzare un prodotto d'eccellenza e favorirebbe l'economia del territorio. Vogliamo realizzare un torrone da 800 metri, un vero spettacolo non solo da guardare, ma soprattutto da gustare».

La prova generale c'è stata per Cortes Apertas quando Gianni Pili ha realizzato un torrone da 210 metri, il più lungo della Sardegna. «Ogni anno partecipo alla festa del torrone a Cremona, città che vanta le migliori aziende del settore - dice Pili - e anche lì riconoscono che il nostro è un torrone d'eccellenza». Gianni Pili ricorda la nascita della sagra nel 1978.

«Eravamo in pochi a crederci - ricorda Pili - ma è diventato un appuntamento importante che coinvolge migliaia di persone e muove economia». Per la prossima edizione della sagra il torrone da record potrebbe diventare un punto di forza e di grande attrattiva.