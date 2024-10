Il Comune di Tonara torna sulla vicenda coronavirus illustrando ulteriormente la situazione in paese. "Questa mattina una ditta specializzata ha provveduto a sanificare i locali dell'ambulatorio comunale - spiega una nota diffusa in mattinata -. Ad oggi ci sentiamo di confortarvi informandovi che nessun altro caso di positività ci è stato comunicato. Sempre alla data di oggi dovrebbe terminare il periodo di isolamento per i pazienti che sono stati visitati dal medico. Speriamo bene!".

"Dai giri di ricognizione parrebbe che si sia rientrati nei ranghi delle regole, il paese è quasi sempre deserto - spiega l'amministrazione -. La speranza è sempre quella che non ci siano raduni di Carboneria, ovvero che ci si incontri di nascosto. Se si continuerà così non saremmo costretti ad adottare ulteriori ordinanze restrittive come il divieto di passeggiate o altro. I cittadini incontrati per strada sono tutti forniti di mascherina protettiva e questo ci rincuora. Continuiamo così, teniamo duro, ce la faremo".