In Sardegna

Davanti all'istituto tecnico industriale di Tonara continua il presidio di genitori e studenti che protestano per la mancata concessione della prima classe. Lo sfogo sfocia nelle lacrime e nelle parole di rancore non taciute, si grida all'ingiustizia, al diritto allo studio violato dell'istruzione in un territorio che subisce l'ennesimo colpo.