Situazione di grave disagio a Tonara, dove la neve caduta copiosa negli ultimi giorni ha creato situazioni davvero difficili da gestire.

Il sindaco del paese, Flavia Loche racconta come: "Un pastore del paese è bloccato da domenica scorsa nel suo ovile. Sono stati allertati la Prefettura, i Vigili del fuoco e tutti gli organi competenti ma non sappiamo come fare ad arrivare perché la Provincia non ha mezzi. Per alcune ore è stato dato per disperso un volontario impegnato nel liberare l'impianto di potabilizzazione dell'acqua. Non vedendolo rientrare abbiamo tentato di metterci in comunicazione con lui ma non c'era copertura di rete e la sua assenza prolungata ha destato grande preoccupazione. Per fortuna, finalmente, è tornato a casa. Le comunicazioni sono a terra, non riusciamo ad avere il controllo della situazione perché non ci sono più linee. Anche l'Enel sta correndo da una parte all'altra cercando di risolvere la situazione".

"Un altra situazione critica è quella dei migranti che sono bloccati nella strada tra Tonara e Tsscusì. Sono 150 e non hanno pane ed elettricità da tre giorni".

Ancora Flavia Loche: "La situazione è molto grave, abbiamo tante piante in mezzo alla strada. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco ma c'è una caduta continua che ostruisce sia le carreggiate all'interno del paese che la strada statale. I Vigili del fuoco, quando terminano di mettere in sicurezza un albero, si spostano in altri paesi ma si verifica nuovamente la stessa situazione quindi siamo allo stremo delle forze in tutti i sensi".

E infine: "Qui stiamo operando con i mezzi agricoli dei volontari e degli operai dell'Ente Foreste, il Comune ne ha in dotazione uno solo, e due sono della Protezione Civile. L'Anas sta passando nella statale e la Provincia non ci sta aiutando. Il Coc (Centro Operativo Comunale) è stato costituito ieri e uomini e mezzi sono in attività da ieri mattina alle 7.30. I mezzi, poi, ormai si stanno rovinando, molti non sono neanche gommati per queste necessità né hanno l'attrezzatura necessaria".