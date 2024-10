Ancora un incidente di caccia in Sardegna, stavolta a Tonara, dove questo pomeriggio un 52enne, per motivi ancora da accertare, è stato ferito all'addome da un colpo d'arma da fuoco.

Le condizioni dell'uomo sono gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. E' stato lo stesso cacciatore a dare l'allarme, trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale civile di Sassari, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tonara, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.