TONARA Remundu Piras il 23 maggio del 1973 scrive una poesia nella quale fa riferimento all'attesa legge della montagna da parte delle comunità del centro Sardegna. Ieri, in occasione della visita a Tonara del presidente della Regione, Ugo Cappellacci, sembra arrivare una risposta concreta, a distanza di 40 anni. «La politica interverrà già dalla prossima riunione di Giunta - dice Cappellacci - riconoscendo ufficialmente l'area di crisi per il territorio della Barbagia e del Mandrolisai. Verrà avviato fin da subito un processo burocratico per imbastire un ragionamento proficuo attraverso la disponibilità di strumenti per la gestione delle risorse. Questo è un territorio che può vantare numerose peculiarità e con l'intervento da parte della Regione le imprese potranno avere una spinta decisiva e saranno sicuramente più incisive sul mercato».



I SINDACI La visita di Cappellacci è una importante occasione per portare all'attenzione della politica i gravi problemi della Barbagia e del Mandrolisai. «È necessario un intervento urgente - dice il sindaco di Tonara, Pierpaolo Sau - per affrontare la situazione drammatica che stiamo vivendo». All'incontro ci sono i sindaci del territorio, produttori e imprenditori locali. L'intervento dell'area di crisi viene visto come un importante sostegno al settore agroalimentare che in queste zone vanta diverse eccellenze. «Vogliamo continuare a vivere nel cuore della Sardegna - dice Gigi Litarru, sindaco di Desulo e presidente della Comunità montana -. Speriamo che il rilancio dell'Isola riparta proprio da qui. L'agonia di questi territori va arginata con forza e noi siamo pronti a collaborare e aprire un tavolo tecnico con la Regione».



BITAS DELLA MONTAGNA Gianni Pili, produttore di torrone, a nome di un gruppo di imprenditori, chiede che la Regione porti avanti un continuo dialogo con gli operatori: «Non bisogna sempre attendere la concomitanza delle campagne elettorali». Cappellacci annuncia che si impegna a soddisfare la richiesta del sindaco di Belvì Rinaldo Arangino perché la prossima edizione della Bitas venga organizzata qui.

Roberto Tangianu