L’amministrazione comunale di Tonara ha approvato il bilancio di previsione.

Sono stati finanziati i seguenti interventi:

- 180 mila € per la strutturazione e la messa a norma dell’Istituto Comprensivo della scuola primaria e secondaria;

- 180 mila € per il rifacimento della facciata delle scuole elementari;

- 100 mila € per la riqualificazione della zona residenziale ex 167 e pertinenze;

- 200 mila € per la pavimentazione della strada rurale Ortiminia-Funtana Ona;

- 330 mila € per l’istallazione delle caldaie a biomassa vegetale necessarie per il riscaldamento di tutte le strutture pubbliche nella zona di Sant’Antonio e per la ristrutturazione del ex mattatoio.

Inoltre, stanziamenti specifici riguardano il Bando Lavora per un finanziamento di 60 mila euro, mentre 90 mila euro sono stati desitinati per il cantiere verde.

Altri 120 mila euro sono stati programmati per la ristrutturazione della casa De Stefani.

“Si tratta di bilancio fortemente cautelativo - dice il sindaco di Tonara Pierpaolo Sau -, con una previsione di entrate, nei trasferimenti statali e regionali per il funzionamento dei servizi del Comune, di circa 120 mila euro in meno del 2013. Ci si aspetta, in base al decreto legge 66/2014 del 24 aprile scorso, un ulteriore taglio di circa 10 mila euro”.

“Con grande sforzo - prosegue il primo cittadino - son stati comunque garantiti i servizi prettamente essenziali, soprattutto nel settore sociale e dell’istruzione mentre, con grande costernazione, son stati sostanzialmente contratti gli stanziamenti per lo sport, la cultura, i trasferimenti alle Associazioni e nel campo ricreativo”.

“Dovendo garantire, visti gli ottimi ultimi risultati, i “Grandi Eventi” come “ Cortes Apertas” e la “Sagra del Torrone” - dice Pierpaolo Sau -, sono fortemente a rischio i finanziamenti per tutte le altre manifestazioni. Ma, se negativi sono i dati per trasferimenti correnti annuali, per i trasferimenti in conto investimenti, invece, è stato fatto il pieno. La formula è semplice, occhio aperto e vigile su tutte le opportunità regionali, nazionali ed europee ed il gioco è fatto. Parola del sindaco Pierpaolo Sau”.