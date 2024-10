Ventisette migranti extracomunitari arrivati in Sardegna cinque mesi fa e alloggiati in agriturismo nel comune di Tonara, stanno protestando davanti alla Questura di Nuoro.

Con un italiano incerto raccontano che nel paese barbaricino noto per la produzione del torrone, non si trovano bene: "mangiamo e dormiamo male", dicono in coro.

Una delegazione ha chiesto di essere ricevuta da un dirigente della polizia.