Al parco delle saline il mio cagnolino Tommasino (13 anni -4 chili di cagnetto) stava passeggiando con mia figlia. Improvvisamente è stato attaccato e morso da un molosso senza guinzaglio e senza museruola. Portato d'urgenza nella clinica veterinaria ha subito un delicatissimo intervento per la ricostruzione della fascia muscolare e di tutti i tessuti intestinali, non è ancora fuori pericolo.

Patrizia Dettori, la proprietaria, è allibita e fortemente preoccupata per il gravissimo episodio avvenuto in città, a Molentargius: “Non è finita – dice - perché dopo il danno c'è stata anche la beffa perché il proprietario del molosso dopo aver pagato neanche la metà delle cure mediche si è dileguato lasciando che pagassi l'intero saldo (500 euro) perché secondo le disposizioni della clinica senza il saldo non avrei potuto portare a casa Tommasino. Naturalmente l'episodio è stato segnalato alle autorità attraverso denuncia-esposto in Procura e alle autorità competenti, ma vi dico anche che quando non siete in grado di tenere i cani di grossa taglia e sopratutto non rispettate le normative di sicurezza (guinzaglio e museruola) e vi dileguate come dei codardi – conclude stizzita Patrizia Dettori - vi consiglio di adottare un peluche che corrisponde al vostro livello mentale”.