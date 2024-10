“Mi sono già espresso negativamente sulle ultime nomine dei direttori sanitari unici, che hanno visto, tra gli altri, premiato l’attuale direttore generale dell’assessorato alla Sanità. Ma trovo ancora più grave che questa Giunta permetta al direttore generale di Ats Moirano di rimettere a concorso/selezione gli 87 primari – direttori di strutture - dell’azienda”.

Lo dichiara Edoardo Tocco (FI), vicepresidente della Commissione Sanità in Consiglio Regionale, che manifesta tutto il suo disappunto nei confronti del Governo regionale: “Una manovra, alla vigilia delle elezioni regionali – prosegue Tocco – che tende a mettere il bavaglio agli opinion leader della Sanità, coloro che hanno provato, sulla propria pelle e su quella dei loro pazienti, le storture di questa riforma, che ha privato territori e ospedali delle risorse per fornire ai pazienti un’assistenza di qualità.

Secondo Tocco, per l’ennesima volta la Giunta non ha dato spazio alla meritocrazia: “Il risultato di tutto questo è che a pochi predestinati verrà permesso di trasferirsi da ospedali periferici ad ospedali cittadini, dimenticando competenze e meriti professionali. Credo che questo comportamento sconcertante costerà caro politicamente alla Giunta e ai partiti che la sostengono – conclude Tocco - ma costerà anche a tutti i sardi che vedono il livello delle cure pericolosamente discendere verso livelli che la Sardegna non ha mai conosciuto”.