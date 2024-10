Al Brotzu, in ginecologia ed ostetricia, manca il personale? Colpa delle graduatorie ancora ferme dei concorsi vecchi: “Si assuma il personale – denuncia il consigliere regionale di FI, Edoardo Tocco - basta con turni all'estremo, si tutelino le pazienti in una struttura che riceve ricoveri continui, con rischi per personale e pazienti”.

In commissione Sanità, dove Tocco è vice presidente, il caso sarà discusso per cercare di trovare una soluzione urgente: “Un ospedale come il Brotzu – conclude Tocco – dove ci sono circa 1500 parti annui non può restare in queste condizioni da terzo mondo”.